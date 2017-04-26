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حظك اليوم برج الدلو الخميس 27/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 27/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الخميس 27/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: القمر الجديد في الثور قد يحيي بعض الماضي ويثير بعض الشغب ويولد احتقاناً في حياتك أو حيرة والكذب لن يفيدك بشيء

عاطفياً: تغفر للشريك أموراً أخطأ فيها تجاهك، لكنك لن تتهاون في حال كان الكذب هو محور الخلاف، لأن الأمور يمكن أن تتفاقم

صحياً: كن حريصاً في لائحة طعامك، وخفف من النشويات والدهنيات

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

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