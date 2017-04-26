بالفيديو.. الشاب المعاق: السيسي بكى لما قولتله نفسي أدخل الجيش

شيماء مصطفى

قال أحمد رأفت، من ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركين في مؤتمر الإسماعيلية: إنه طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي حل مشكلة سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف خلال لقاء مع فضائية «on live»: «نفسى أخدم بلدى زى الجنود اللى بيستشهدوا في سيناء، مش شرط إنى أحمل سلاح، ولكنى أستطيع خدمة البلد في مجال أو مكان آخر».

وأوضح: «الرئيس بكى عندما طلبت منه دخول الجيش، وطلب من الفريق صدقى صبحى وزير الدفاع ضمى للجيش، وشعرت بالسعادة، وعايز الشباب يكون عنده ثقة في الدولة ورئيسها وساندوا الوطن لنكون كلنا يد واحدة».

يذكر أن أحمد رأفت طلب خلال مؤتمر الشباب إلقاء كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «نفسي أدخل الجيش وأساعد الجنود بأي مجهود، مش معقول أشوفهم بيموتوا وأنا قاعد، لازم أساعد بلدي بأي طريقة حتى لو هموت».

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، المنعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري بالإسماعيلية، بمشاركة مئات من شباب الجامعات والأحزاب السياسية، وبحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والعديد من الوزراء وكبار مسئولي الدولة وأعضاء مجلس النواب، وقيادات سياسية وخبراء اقتصاديين ومجتمع المدني.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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