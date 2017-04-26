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حظك اليوم برج السرطان الخميس 27/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الخميس 27/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الخميس 27/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: تكتسب الطاقة المميزة فتعيش انسجاماً وتناغماً وتواكب الأحداث بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي وترحّب بالفرص على أنواعها

عاطفياً: لا تحاول اللعب بعواطف الحبيب، بل كن صادقاً معه لتنام قرير العين ومرتاح الضمير، وليبادلك هو بالمثل

صحياً: إذا كنت مصاباً بمرض القلب أو إذا كنت معرضاً لذلك فلا تعرض نفسك للإرهاق

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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