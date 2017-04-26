بعد الجدل المثير عن نصب «الطبيب الهندي».. نقل «أسمن امرأة في العالم» من مومباي إلى أبوظبي للعلاج

قالت صحيفة "هندستان تايمز" الهندية إن إيمان عبد العاطي الملقبة بـ"أسمن امرأة في العالم" قد تنتقل من مومباي إلى أبو ظبي.

وفحص أطباء من عيادة VPS للرعاية الصحية في أبوظبي، اليوم الأربعاء، حالة إيمان وناقشوا القضية مع أطبائها من مستشفى صايفي في مومباي.

وكانت شقيقة إيمان، شيماء سليم كذّبت جراح السمنة الدكتور مفازل لاكدوالا، وأطباء آخرين بشأن وزن إيمان، التي كانت تقارب 500 كيلوجرام عندما وصلت إلى مومباي في فبراير الماضي.

وقالت شيماء: "قد يكون شامشير فاياليل، المؤسس والمدير الإداري لشركة فس هالثكار، التي اتصلت بالأسرة لعلاج إيمان، خيارا جيدا لعلاجها الآن"، مضيفة أنها لا تثق بأطباء الهند عندما يتعلق الأمر بصحة شقيقتها.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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