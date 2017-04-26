أخبار عاجلة

ضحت بأموالها من أجل زوجها.. ما لا تعرفه عن شيرين وجدي -
«غازل إحدى المصورات وأغضبه السيلفي».. 8 مواقف «غريبة» لعادل إمام في العزاء -
اسأل الرئيس - السيسي ردآ على سؤال معارض له: "هو فيه أمن دولة عندنا" -
اسأل الرئيس - السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وانتوا هشوفوا" -
السيسي يرد على جمال عيد: «الجأ للقضاء ولو حكملك يبقى ملزم ليا» -
السيسي عن تيران وصنافير: «نحترم قضاءنا.. ومش هنجامل على حساب أرضنا» -
السيسي: «الإرهاب في 1% من مساحة سيناء.. وخلي حد يقرب من حدودنا» -
السيسي: «قعدت 30 سنة أصلي في مساجد.. لكن ماسمحتش لأولادي يسمعوا لمشايخها» -
السيسي: «الفساد بقى ثقافة.. وقولت لرئيس الرقابة بلاش تعلنوا كل حاجة» -
اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم

بعد الجدل المثير عن نصب «الطبيب الهندي».. نقل «أسمن امرأة في العالم» من مومباي إلى أبوظبي للعلاج

Google+ Print
بعد الجدل المثير عن نصب «الطبيب الهندي».. نقل «أسمن امرأة في العالم» من مومباي إلى أبوظبي للعلاج بعد الجدل المثير عن نصب «الطبيب الهندي».. نقل «أسمن امرأة في العالم» من مومباي إلى أبوظبي للعلاج
 
قالت صحيفة "هندستان تايمز" الهندية إن إيمان عبد العاطي الملقبة بـ"أسمن امرأة في العالم" قد تنتقل من مومباي إلى أبو ظبي.
 
وفحص أطباء من عيادة VPS للرعاية الصحية في أبوظبي، اليوم الأربعاء، حالة إيمان وناقشوا القضية مع أطبائها من مستشفى صايفي في مومباي.
 
وكانت شقيقة إيمان، شيماء سليم كذّبت جراح السمنة الدكتور مفازل لاكدوالا، وأطباء آخرين بشأن وزن إيمان، التي كانت تقارب 500 كيلوجرام عندما وصلت إلى مومباي في فبراير الماضي.
 
وقالت شيماء: "قد يكون شامشير فاياليل، المؤسس والمدير الإداري لشركة فس هالثكار، التي اتصلت بالأسرة لعلاج إيمان، خيارا جيدا لعلاجها الآن"، مضيفة أنها لا تثق بأطباء الهند عندما يتعلق الأمر بصحة شقيقتها.
 
المصدر : فيتو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
8 الصبح - مصممة الحلي التراثية شيماء مصطفى تتحدث عن صناعة الحلي وكيفة الحفاظ عليها

8 الصبح - مصممة الحلي التراثية شيماء مصطفى تتحدث عن صناعة الحلي وكيفة الحفاظ عليها