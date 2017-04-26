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''عبدالعال'' لمرتضى منصور: ''ماقدرش أقول عليك رئيس أكبر نادي في مصر علشان الأهلي''

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''عبدالعال'' لمرتضى منصور: ''ماقدرش أقول عليك رئيس أكبر نادي في مصر علشان الأهلي'' ''عبدالعال'' لمرتضى منصور: ''ماقدرش أقول عليك رئيس أكبر نادي في مصر علشان الأهلي''

داعب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأربعاء، النائب مرتضي منصور، حينما دعاه للإدلاء برأيه بشأن مشروع قانون الرياضة الذي يناقشه البرلمان.

وقال عبد العال خلال مناقشة القانون: "يهمنا نسمع رأي رئيس واحد من الأندية الكبيرة في ، ومش هينفع أقول أكبر نادي في مصر علشان خاطر النادي الأهلي".​

وعلق أحد النواب قائلًا: "بلاش تقوله كده هيزعل"، ورد عبد العال "مرتضى أمان لأنه كان زميلي في الكلية ومش هيتكلم".

ورد عضو اللجنة التشريعية ورئيس نادي : "أنا مش بس رئيس واحد من أكبر الأندية في مصر، ولكن كنت رئيس لجنة الأندية 3 لمدة سنوات متتالية".

وعن رأيه بالقانون، قال منصور إن "القانون تأخر 40 سنه وهو شيء راقي جدا يليق بالدولة المصرية الحديثة، ولأول مرة أرى وزير في حكومة يتنازل عن بعض اختصاصاته كما حدث من وزير الرياضة". لافتًا إلى أنه يخدم الرياضة المصرية.

 

المصدر : مصراوى

 

 

 

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