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«فيسبوك» تجهز انقلابًا في عالم التجارة الإلكترونية

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«فيسبوك» تجهز انقلابًا في عالم التجارة الإلكترونية «فيسبوك» تجهز انقلابًا في عالم التجارة الإلكترونية

قال أحمد صبري، رئيس الأكاديمية العربية للتسويق الرقمي، اليوم الأربعاء، إن عملية التسوق والبيع على الشبكات الاجتماعية، لاسيما الـ"فيسبوك"، الأكثر انتشارًا في ، وهي عملية ناجحة جدًا بالنسبة للباحثين عن فرص عمل داخل السوق المصري.
 
وأشار صبري إلى أن السيدات يعتبرن الأكثر سيطرة على هذه المنظومة من خلال تصنيع أو تجارة وتسويق بعض المنتجات البسيطة، مثل الملابس، وأدوات التجميل، والموضوعة والأدوات المنزلية، وعرضها على الإنترنت، مرضحًا أن هذا ساهم في توفير دخل مالي لعدد كبير من مستخدمي هذه الشبكة.
 
ولفت رئيس الأكاديمية العربية للتسويق الرقمي، إلى أن هذا هو أحد الأمور، التي تدعمها الشبكة لتوسيع حجم أعمالها وزيادة انتشارها.
 
وأضاف أن شبكة "فيسبوك" تفكر مؤخرًا في عمل عملة للدفع الإلكتروني، خاصة فقط بمستخدمي "فيسبوك"، فيما يعرف بـ F Commerce، بهدف تسهيل البيع والشراء والتسويق من خلال الـ"فيسبوك" فقط، واستخدام هذه العملة في كافة التعاملات المالية على الشبكة، والأمر الذي سيحدث انقلاب في عالم التجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت.
 
وتابع "فيسبوك" أن تفكر في إتاحة نقاط في محفظة الشبكة، يمكن استخدامها في شراء أي منتج من على "فيسبوك"، يمكن الحصول على هذه النقاط من خلال كم المشاركات والإعجابات، التي يتم عملها من جانب كل مستخدم، الأمر الذي سيكون فرصة كبيرة لتحقيق دخل مالي من خلال استخدام الـ"فيسبوك".
 

 

المصدر: اليوم الجديد

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