بعد تهديد كوريا الشمالية بمحو أمريكا من على وجه الأرض.. اليابان تكشف عن خطتها لتجنب الدمار الشامل وصواريخ كوريا ستصل طوكيو في 10 دقائق

ما زالت التوترات قائمة قائمة بين واشنطن وبيونج يانج، وبعد توجية كوريا الشمالية تهديد صريح لأمريكا بمحوها من على وجه الأرض إن فكرت في توجيه أي استفزاز أو ضربة استباقية، فإن اليابان وبحسب موقعا الجفرافي من كوريا اتخذت احتياطات واسعة.

حيث أنه لن يكون أمام اليابان أكثر من 10 دقائق للاحتماء قبل وصول صاروخ كيم جونغ-أون، وذلك بحسب الحكومة اليابانية، والملايين في اليابان مذعورون ويتبعون تعاليم حكوماتهم، بشأن حمايتهم من أي هجوم نووي محتمل، كما قامت اليابان بتدريب المواطنين على إخلاء المدن بسبب تهديدات كوريا الشمالية.

وكانت خطة اليابان كالتالي حال تنفيذ أي هجوم كالتالي:

إطلاق صافرات الإنذار قبل وصول الصواريخ بخمس دقائق .

بث معلومات حول أية هجمات عبر الأقمار الصناعية والهواتف والإنترنت.

توجيه إنذارات عبر مكبرات الصوت وقنوات الطوارئ.

تحديد أقوى المباني الخرسانية للاحتماء بها فور إطلاق صفارات الإنذار.

البقاء في حالة انبطاح والابتعاد عن النوافذ عند حدوث هجمات.

المصدر : مصر فايف