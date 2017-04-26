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عاجل .. الأرصاد تؤكد ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وعواصف رملية على المحافظات التالية غدا الخميس

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عاجل .. الأرصاد تؤكد ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وعواصف رملية على المحافظات التالية غدا الخميس عاجل .. الأرصاد تؤكد ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وعواصف رملية على المحافظات التالية غدا الخميس

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة القومية للأرصاد الجوية، من موجة طقس حار تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، حيث أوضح رئيس الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاع كبير بداية من يوم الغد، مشيرا إلى أن درجة الحرارة سوف ترتفع بمعدل يصل إلى 10 درجات .

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال البيان الصادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تبلغ موجة الطقس الحار ذروتها يومي الجمعة والسبت، موضحا أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 37 درجة مئوية على القاهرة والإسكندرية وسوف تصل 39 درجة مئوية في محافظات الصعيد.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هذه الارتفاع والانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة هو أمر طبيعي كما أنه يعد إحدى سمات فصل الربيع، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصاحب الموجة الحارة نشاط قوي للرياح المحملة بالأتربة والرمال على كافة المحافظات وخاصة محافظات الصعيد ومدن شمال سيناء والعريش والقاهرة .

كما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

 

المصدر : فايف

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