زوجة سعودية اقترضت 400 ألف ريال لزوجها وبعد 3 سنوات كانت الصدمة

شيماء مصطفى

اقترضت زوجة سعودية تسمى أم البنداري قرضًا من البنك لزوجها مقداره 400 ألف ريال من أجل شراء منزل بدلًا من الايجارات الباهظة.

لكن بعد مرور 3 سنوات فوجئت الزوجة السعودية أن زوجها أنفق ماله بالكامل على زوجته الثانية وأولاده منها.

القصة المنشورة على صحيفة ( الهافنغتون بوست ) أثارت الرأي العام السعودي حيث قالت أم البندري أنها تعمل في أحد الجامعات السعودية وأقنعها زوجها بأن تقترض مبلغ 400 ألف ريال لشراء منزل جديد وفتح مشروع يدر الدخل عليهما

ولم تكن تعلم أم البندري أن لديها ضرة ( زوجة أخرى ) وأن له منها أبناء، مشيرة إلى أنها فاتحته في القرض أكثر من مرة لكنه كان يؤجل بحجة أن العقارات أسعارها مرتفعة، وأنه يبحث عن منزل بحي وسعر مناسبين.

وأوضحت أم البندري الزوجة السعودية إلى أنها اكتشفت خديعة زوجها قبل ولادتها طفلها بأقل من أربعين يومًا، مشيرة إلى أنها ضحت مقابل الفراغ.

ورفضت الزوجة أن تشتكي زوجها إلى القضاء حتى لا تصبح ابنتها ضحية دناءة زوجها وعدم وفائه، وفق تصريحاتها.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads