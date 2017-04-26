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بالفيديو || هدير مكاوي تتبرأ من الـ«سينجل مازر»: «نادمة والمجتمع ظلمني»

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بالفيديو || هدير مكاوي تتبرأ من الـ«سينجل مازر»: «نادمة والمجتمع ظلمني» بالفيديو || هدير مكاوي تتبرأ من الـ«سينجل مازر»: «نادمة والمجتمع ظلمني»

قالت هدير مكاوي، الملقبة بـ«سينجل مازر»، إنها غير مسئولة عن هاشتاج «السينجل مازر» الذي هز مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها تعرضت لحملة مناهضة بعد مطالبتها بتسجيل طفلها «آدم» باسمها.
 
وتبرأت «هدير» من الهاشتاج الذي نسب إليها، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر مناهضة الاتجار بالنساء الذي تنظمه مؤسسة قضايا المرأة بأحد الفنادق، مؤكدة: «أنا عارفة المسئول عن كده، لكنى لا أستطيع توجيه الاتهام له في الوقت الحالى».
 
وحول قضيتها، قالت إنها قامت برفع قضية طلاق ونسب على والد طفلها للحصول على حقوقه، معبرة عن ندمها على اختيارها له، وعلي ما ارتكبته في حق رضيعها، متابعة: «المجتمع ظلمنى».
 
وناشدت هدير مكاوي المجتمع أن يقف بجانب طفلها، قائلة: «حتى إن كنت أخطأت فليس لابنى ذنب».
 
 
 
 
المصدر : فيتو

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