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بالفيديو || إيمان عبد العاطي تثبت كذب ادعاءات شقيقتها عن تدهور حالتها

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بالفيديو || إيمان عبد العاطي تثبت كذب ادعاءات شقيقتها عن تدهور حالتها بالفيديو || إيمان عبد العاطي تثبت كذب ادعاءات شقيقتها عن تدهور حالتها

كشفت المصرية إيمان عبد العاطي، أسمن امرأة في العالم، كذب ادعاءات شقيقتها حول تدهور حالتها الصحية من خلال مقطع نشره المستشفى الهندي المسئول عن علاج إيمان، وتضمن سؤالا من شقيقتها عن حالتها فأومت لها بأنها في حالة جيدة.
 
وسألت شيماء سليم، شقيقة إيمان، المريضة إذا ما كان هناك شيئ يضايقها فأجابت بالنفي، وسألتها مرة أخرى عن حالتها "هل هي بخير؟" فأجابت بالتأكيد إنها في حالة جيدة، وذلك خلال خضوعها لأشعة مقطعية للكشف عن سبب الجلطة التي أصيبت بها في سن صغيرة.
 
ونشر المستشفى مقطع فيديو آخر لـ«إيمان» أثناء خضوعها للعلاج الطبيعي بتحريك يديها للأعلى والأسفل بمساعدة متخصصين بالعلاج الطبيعي.
 
وأوضحت نتائج الأشعة حسب الأطباء وجود أوعية دموية قديمة في الجزء الأيسر من الدماغ، ولا يوجد نزيف ملحوظ في الجمجمة وفق ما أكدته الدكتور راجيف مهتا كبير المستشارين ورئيس قسم علوم التصوير في مستشفى سيفي.
 
من ناحيته، أكد الطبيب أرون بي شاه، أن نتائج الأشعة المقطعية تؤكد عدم تعرضها لجلطة جديدة في المخ منذ وصولها المستشفى قبل أشهر، وأن سبب نوباتها المتكررة حاليا هو "الصرع" مما يتطلب الاستمرار في إعادة التأهيل العصبي التي تخضع له في المستشفى.
 
وكانت شيماء سالم شقيقة المصرية إيمان عبد العاطي، أسمن امرأة في العالم زعمت قبل يومين أن حالة شقيقتها تسوء، وأن الأطباء الهنود يكذبون بشأن تحسن حالتها ويبثون للعالم صورا زائفة يدعون من خلالها فقدانها نصف وزنها.
 
 
 
 
 

المصدر : فيتو

 
 

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