للمقبلين على الزواج بشرى سارة .. خصومات تصل لـ 50% على جميع أنواع الأثاث المنزلى .. تعرف علي التفاصيل

سمر العشري

أكدت ياسمين هلال، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للأثاث، أن جميع الشركات المشاركة فى معرض "فيرنكس آند ذا هوم" ملتزمة بتقديم خصومات للمشترين، خاصة المقبلين على الزواج.

وأشارت ياسمين هلال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الدورة الاستثنائية للمعرض، والمقرر عقدها خلال الفترة من 1 إلى 6 مايو المقبل، تشهد زيادة فى عدد الشركات المتخصصة فى التشطيبات ومستلزمات الديكور، بناءً على طلب الزائرين خلال الدورة الماضية للمعرض، والتى عقدت فبراير الماضى، موضحة أن المعرض يشهد عرض جميع أنواع الأثاث المنزلى، سواء الكلاسيك أو المودرن، بجانب الأثاث الخاص بالمنازل الصيفية.

وفيما يتعلق بالعروض داخل المعرض، أشارت المدير التنفيذى للتصديرى للأثاث، إلى أن نسبة الخصومات على المعروضات تصل لـ40%، وترتفع لـ50% على بعض المعروضات المختارة، لافتة إلى أنه يوجد عروض خاصة بتجهيز وفرش المنازل، عند شراء اكثر من غرفة منزلية، بجانب العروض الخاصة بالتشطيبات والتى تستهدف المقبلين على الزواج.

وأكدت ياسمين هلال أن إقامة الدورة الاستثنائية لمعرض فيرنكس آند ذا هوم تأتى بناءً على طلب الزائرين خلال الدورة الماضية، والتى شهدت إقبالاً كبيراً على المعروضات، استمر حتى آخر ساعات العرض، لافتة إلى أن عدد الشركات العارضة وصل لـ100 شركة، فى الوقت الذى تستمر فيه إدارة المعرض بتلقى طلبات جديدة بالمشاركة.

وتقام الدورة الاستثنائية لمعرض "فيرنكس آند ذا هوم"، خلال الفترة من 1 إلى 6 مايو المقبل، بمول كايرو فستيفال سيتى على مساحة 15.600 متر مربع، ويضم المعرض 100 شركة عارضة داخل 3 خيام.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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