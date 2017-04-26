أخبار عاجلة

اسأل الرئيس - السيسي: "قعدت اكثر من 30 سنة أصلي في المسجد ولم أسمح لأولادي المشاركة داخل المساجد" -
بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج -
فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش -
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد -
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب -
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني -
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" -
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب -
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017 -
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم

بالصور || كندا تفضح قطر : دولة راعية للإرهاب وشقيق تميم قبض عليه بتهمة تمويل المتطرفين

Google+ Print
بالصور || كندا تفضح قطر : دولة راعية للإرهاب وشقيق تميم قبض عليه بتهمة تمويل المتطرفين بالصور || كندا تفضح قطر : دولة راعية للإرهاب وشقيق تميم قبض عليه بتهمة تمويل المتطرفين

فضحت دولة كندا المؤامرة التى تتزعمها دولة قطر فى الشرق الأوسط، ونشرت صحيفة "تورنتو ستار" واحدة من أكبر الصحف الكندية مقالًا كاملًا تحت عنوان "قطر دولة راعية للإرهاب"، تضمن عدد من المحاور الهامة حول علاقة قطر بدعم الإرهاب وتمويله فى كثير من الدول، وأكدت الصحيفة على أنه حان الوقت لوضع قطر على رأس قائمة الدول الراعية للإرهاب خاصة بعد إعلان وزير الدفاع الأمريكى أن إيران دولة راعية للإرهاب.
 
وأكدت الصحيفة الكندية، أن هناك أسماء لبعض القطريين المدرجين على قوائم الإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ويقيمون فى قطر بكل حرية ومازالت حساباتهم الشخصية على تويتر تعمل حتى اللحظة.
 
وأشارت الصحيفة الكندية، إلى أن شقيق مستشار الأمير الحالى المدعو عبد العزيز العطية سبق القبض عليه فى لبنان بتهمة تمويل الإرهاب "جبهة النصرة"، كما تسعى قطر إعطاء شرعية لجماعة طالبان الإرهابية بعد فتح مكتب لها فى الدوحة، كما لفتت إلى وجود تصريحات لمسئولين أوربيين حول دور قطر فى دعم الإرهاب، مشيرة إلى أن زينة بن لادن زوجة عمر بن لادن تقيم فى قطر كما أن الإرهابى حمزة بن لادن يتواجد حاليا فى قطر وهو مطلوب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
lll

 

 

المصدر : اليوم السابع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار