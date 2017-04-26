محاولة ذبح إمام مسجد مصري أثناء خطبة الجمعة

نشر موقع “دي فيليت”، تفاصيل الحادثة التي جرت في ولاية سكسونيا الألمانية، حيث تعرض إمام مصري عمره 48 عاما، لهجوم من شاب 24 عاما تبين بالتحقيقات أنه سوري الجنسية.

وذكرت الشرطة الألمانية، وبينما كان إمام المسجد جالسا على منبر المسجد في شتندال التابع للولاية، بين الخطبتين صعد الشاب إلى المنبر وأشهر السكين في وجه الخطيب ووضعها على عنقه مباشرة مهددا بذبحه.

هرع المصلون لانقاذ إمام المسجد وحاصروه في إحدى زوايا المسجد، ولكنه تمكن من جرح أحدهم جرحا خفيفا في فخذه بالسكين، تم اسعافه على الفور إلى إحدى المشافي القريبة، وتم القبض على الجاني وحبسه احتياطيا، ونقله إلى مجمع سجون بورج مادل بامر من المحكمة المحلية، ولم تشر التحقيقات إلى أي دوافع إرهابية خلف الحادث .

المصدر : مصر فايف