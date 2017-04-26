وزير التموين: فاتورة الدعم ستصل إلى 70 مليار نهاية العام المالي

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كشف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن فاتورة الدعم ارتفعت من 41 مليار جنيه إلى 63 مليارا، وقد تصل إلى 70 مليارا العام المالي الحالي، مشيرا إلى أننا نستورد سلعا كثيرة مثل القمح، وفقا لتوجيهات الرئيس بضرورة توفير الاحتياطيات الاستراتيجية، ومع انتهاء موسم توريد القمح سنغطي 5 أشهر من الاحتياجات.

وأضاف خلال اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أن الرقابة على الأسواق مسئولية الجميع، وقبل ذلك لابد أن تكون هناك أسواق منتظمة، وبالتالي فإن الوزارة تسعى لإقامة أسواق للجملة ونصف الجملة، تعمل على خفض أسعار السلع إلى جانب إنشاء السلاسل التجارية.

وأشار المصيلحي إلى أن الحكومة كانت تدفع في السوق 10 آلاف طن دواجن، أما الشهر المقبل نستهدف شراء 25 ألف طن، بهدف إتاحة السلعة أمام المستهلك، ولمنع حدوث أي أزمات أو ارتفاع أسعار دون مبرر.

وأكد أنه تم إضافة 2376 منفذا لمشروع "جمعيتي" لتوزيع السلع الغذائية، واعتماد مرحلة أخرى لإضافة 1670 منفذ آخر بالمناطق المحرومة، سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، إلى جانب منافذ للشرطة والقوات المسلحة، إلا أن الإضافة الأكبر من المنافذ المتحركة التي تتولاها القوات المسلحة لديها 750 منفذا متحركا منتشرة بمختلف المحافظات، مقابل 71 منفذا للوزارة.

وأكد أن توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية واجب الحكومة، ثم إيجاد شبكة التوزيع، ثم تأتي محاولة ضبط الأسعار في سوق حرة ليس عن طريق التسعيرة الجبرية، ولكن بالاتفاق ما بين المنتجين والتجار والموزعين، مشيرا إلى وقت أزمة سكر وصل سعر الكيلو لـ22 جنيها، مؤكدا أن الأمر لن يتكرر،لأن لدينا إنتاج يغطي 75% من احتياجاتنا.

وأشار مصيلحي إلى أنه عقد أكثر من اجتماع مع منتجي القطاع الخاص لحساب متوسط التكلفة وهامش الربح والتداول، وهذا مسموح بها في الأسواق الحرة، بحيث يكون هناك مؤشر حقيقي للسعر، وبالتالي نستطيع أن نقول إن سعر السكر لن يزيد عن 10.5 للكيلو حتى بداية الموسم المقابل في يناير، هذا الأمر ينسحب بالنسبة لزيوت الطعام والأرز.