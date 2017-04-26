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تكليف عاجل من النيابة العامة بالقبض على «حبيب العادلي»

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تكليف عاجل من النيابة العامة بالقبض على «حبيب العادلي» تكليف عاجل من النيابة العامة بالقبض على «حبيب العادلي»

تسلمت اليوم الأربعاء النيابة العامة بوسط القاهرة برئاسة المستشار ” سمير حسن” المحامي الأول، الحكم الصادر بالسجن ضد وزير الداخلية السابق ” حبيب العادلي” بتهمة ” الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية”.

وعلى الفور كلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية ورجال تنفيذ الأحكام بسرعة القبض على الوزير السابق، وذلك من أجل تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن سبع سنوات، وعلى الجهات الأمنية تنفيذ الحكم على وجه السرعة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها على حبيب العادلي وأثنين آخرين برئاسة المستشار حسن فريد،  بالسجن المشدد 7 سنوات على الوزير السابق، ومعاقبة المتهمين الآخرين بالمشدد 3 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً  بـ”الاستيلاء على أموال الداخلية”، وانقضاء الدعوى ضد متهمين آخرين لوفاتهم.

 

 

المصدر : فايف

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