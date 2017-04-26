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بالصور || مزاد علني لبيع أغلى لوحة سيارة في تاريخ مصر حتى الآن

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بالصور || مزاد علني لبيع أغلى لوحة سيارة في تاريخ مصر حتى الآن بالصور || مزاد علني لبيع أغلى لوحة سيارة في تاريخ مصر حتى الآن

في مزاد علني،  أجرته الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بيعت لوحة سيارة بمبلغ مليون 970 ألف جنيه، حصل عليها منتج معروف، وتعد تلك اللوحة هي الأغلى في تاريخ حتى الآن،  لأنه تخطت كل الأرقام السابقة، في اللوحات .

وقد حققت تلك اللوحة، هذا المبلغ الكبير لما تحمله من حروف وأرقام يعتبره البعض  علامة مميزة وفريدة بين كل اللوحات، فقد تضمنت تلك اللوحة على ”  (أ هـ م – 1)”  والتي تكون كلمة “أهم 1″.

 

وقد بيعت من قبل لوحات مميزه بمبالغ مالية كبيرة ولكنه لم تصل للمبلغ المذكور أعلاه ومن تلك اللوحات

(ع -1) بمبلغ 750 ألف جنيه.

(ددد – 111)، بمبلغ 210 آلاف جنيه .

(أأأ – 4444) بمبلغ 195 ألف جنيه.

(س ي ف – 1) بمبلغ 605 ألف جنيه.

جدير بالذكر، أن عمل مزاد على هذه اللوحات المميزة ورفع أسعارها  بهدف دعم صندوق تحيا مصر.

أغلى لوحة
أغلى لوحة

 

المصدر : مصر فايف

 

 

 

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