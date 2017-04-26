القرعة الكاملة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا .. الزمالك يصطدم بثنائي عربي

انتهت قبل قليل، قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت داخل مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة.
وجاء المجموعات الأربعة كاملة كالتالي:
المجموعة الأولى: النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني والمريخ السوداني وفيريفيارو الموزمبيقي
المجموعة الثانية: الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري وأهلي طرابلس الليبي وكابس يونايتد الزيمبابوي
المجموعة الثالثة: صن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي وفيتا كلوب الكونغولي وسان جورج الأثيوبي
المجموعة الرابعة: الأهلي والوداد المغربي والقطن الكاميروني زناكو الزامبي
المصدر : دوت مصر