بالصور || رسالة شاب خريج هندسة بامتياز مع مرتبة الشرف تغزو مواقع التواصل وثثير غضباً واسعاً

قام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتدول صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الصورة عبارة عن رسالة لسائق تاكسي يطوف به شوارع القاهرة، مكتوب علىيه من الخلف كلمات مؤثرة أثارت غضب النشطاء ولاقت تفاعلاً كبيراً وحزناً عمياً على حال الشباب المتفوقين في مصر.

وكتب سائق التاكسي على سيارته من الخلف، أنا تخرجت من كلية الهندسة وكنت متفوقاً وحصلت على امتياز بمرتبة الشرف الأولى، وها هو مستقبلي سائق سيارة أجرة، المشكلة في الفكر، وعقب قائلاً “خواطر: كان هناك مبدع”.

.وأثارت غضب وتعاطف النشطاء، مطالبين المسئولين بسرعة تعيينه والاستفادة من خبراته، وعلق البعض قائلاً أن المتفوقين ليس لهم مكان في مصر، وأن المستقبل ليسلأمثال هؤلاء، ولكنه “لبتوع ناجح على الحركرك والساقطين والمنافقين والراقصين”.