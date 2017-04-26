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بالصور || الحيوانات البرية تشارك في الحرب ضد "داعش" في العراق

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بالصور || الحيوانات البرية تشارك في الحرب ضد "داعش" في العراق بالصور || الحيوانات البرية تشارك في الحرب ضد "داعش" في العراق

هاجم قطيع من الخنازير البرية في منطقة الرشاد بمحافظة كركوك العراقية، قاعدة لـ"داعش"، حسب ما ذكرت "العراق نيوز".

 وبحسب المصدر، فإن هجوم القطيع أدى لمقتل ثلاثة إرهابيين مطلوبين دوليا، أما سبب هجوم القطيع فيعود إلى تعدي الإرهابيين على مناطق زراعية كان يعيش فيها الخنازير.

 وكانت قناة السومرية نيوز قد نقلت عن مصدر، أن مسلحي "داعش" الإرهابيين استغرقوا وقتا للقضاء على القطيع.

يذكر بأن تنظيم "داعش" الإرهابي في 2014، كان قد احتل أحياء من كركوك حيث أعدم الكثير من المدنيين.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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