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أسمن امرأة فى العالم تتلقى وعودًا من مستشفى إماراتى لاستكمال العلاج

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أسمن امرأة فى العالم تتلقى وعودًا من مستشفى إماراتى لاستكمال العلاج أسمن امرأة فى العالم تتلقى وعودًا من مستشفى إماراتى لاستكمال العلاج

كشفت شيماء عبدالعاطى، شقيقة "إيمان"، أسمن فتاة بالعالم، أنها حصلت على وعود من مستشفى "أبو ظبى" فى الإمارات لتبنى حالة إيمان الصحية.
 
وقالت شيماء، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، عبر فضائية "المحور": "الطبيب الهندى استغل ضعفنا - أصل إحنا مالناش حد - وعملى غسيل مخ وخوفنى من أطباء آخرين عرضوا علينا المساعدة من دول أخرى".
 
وتابعت: "الطبيب الهندى عملى بلوك على الواتس والفيس بوك لكى لا أستطيع الوصول إليه للاطمئنان على حالة شقيقتى الصحية، حيث يباشر الحالة الصحية من خلال فريقه الطبى وليس بنفسه"، نافية تربحه مادياً من علاج شقيقتها.
 
 

المصدر : اليوم السابع

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