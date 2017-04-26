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قرار جمهوري هام من «السيسي» يُسعد به الأسرة المصرية.. والتطبيق رسمياً من اليوم

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قرار جمهوري هام من «السيسي» يُسعد به الأسرة المصرية.. والتطبيق رسمياً من اليوم قرار جمهوري هام من «السيسي» يُسعد به الأسرة المصرية.. والتطبيق رسمياً من اليوم

أصدر  ” ”قراراً جمهورياً تزامناً مع احتفالات الدولة المصرية بعيد تحرير سيناء، حيث أثلج صدور بعض من تنطبق عليهم الشروط في العفو الرئاسي الجديد بمناسبة 25 يناير، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها أعدت الكشوف وسيتم الإفراج عن من يشملهم العفو الرئاسي اليوم، مؤكدة أنه تم معالجة جميع المفرج عنهم حتى يصبحوا قادرين على الانخراط في المجتمع بشكل سليم.

المفرج عنهم :

وكان القرار الجمهورية له أثر كبير في إدخال الفرحة على المصريين وخاصة أقارب المفرج عنهم، حيث أكدت وزارة الداخلية أن المفرج عنهم في القرار 1051 من نزلاء السجون المصرية، بينما المفرج عنهم بشروط بلغ عددهم 67 سجيناً، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء، حيث أدخل البهجة على بعض السر المصرية في تلك الذكرى العطرة.

 

المصدر : فايف

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