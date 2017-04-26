بالفيديو || الإعلامي "يوسف الحسيني" يُعلن اضرابه عن الطعام.. لهذا السبب

سمر العشري

استنكر الإعلامي الشهير “يوسف الحسيني”، عدم الاهتمام العربي بقضية المساجين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مبدياً حزنه الشديد، خلال اذاعته لبرنامج “بتوقيت القاهرة” على قناة “on live”، من التخاذل العربي الواضح، تجاه تلك القضية.

كما أشار الإعلامي “يوسف الحسيني”، إلى أن القضية يجب أن تلقى اهتماما أوسع من قبل النخب العربية، داعياً من برنامجه، للإضراب عن الطعام للتضامن مع الشعب الفلسطيني، معلناً إضرابه عن الطعام أيضاً.

وفي سياق متصل، تضامن المطرب الفلسطيني، محمد عساف، مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ونشر “عساف”، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر تويتر فيديو، قال فيه: ” أتوجه بتحية إجلال وإكبار لأسرنا القابعين خلف سجون الاحتلال، ونقول لهم قلوبنا معكم”.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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