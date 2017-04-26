رد السيسي على شاب سأله "هتعمل ايه لو خسرت في انتخابات الرئاسة الجايه"

سمر العشري

في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية اليوم، قام أحد الشباب بتوجيه سؤال للسيسي على الهواء قائلاً له “هتعمل ايه لو خسرت في انتخابات الرئاسة القادمة؟”، وقي رده على السؤال أقسم السيسي بالله قائلاً لو أن الشعب لا يريدني فلن أجلس في الحكم ساعه واحدة.

وأضاف السيسي أنه لن يسمح لنفسه أو لغيره أن يجلس في مكان رغماً عن الشعب، مضيفاً ان الدتور والقانون يحتمان عليه ذلك، وأنه أقسم أن يحترمهما، كما أقسم أنه لن يزيف انتخابات 2018 لأي سبب من الأسباب، أو لكي يظل في الحكم.

كما أعرب السيسي عن سعادته بالسؤال، وقال “ربنا يولي من يصلح”، كما استهل أعمال المؤتمر بتوجيه التحية لشهداء الوطن، كما تطرق إلى المؤتمرات الشبابية السابقة في شرم الشيخ والقاهرة وأسوان، وما أسفرت عنه من خطوات وتوصيات وقرارات

المصدر : مصر فايف