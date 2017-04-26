رد قوي وصادم من الفريق الطبي الهندي المعالج لـ “إيمان” على ما قالته شقيقتها ويكشف تفاصيل جديدة عن تطورات حالتها الصحية

فجرت الطبيبة الهندية “أبارنا جوفيل بهسكر”، رئيسة قسم جراحة السمنة في مستشفى “سيفي”، والتي تعد من ضمن الفريق الطبي المعالج للفتاة المصرية “إيمان عبد العاطي” أسمن فتاه في العالم، مفاجأة جديدة حول أخر تطورات إيمان وقامت بتوجيه رسالة قوية إلى شقيقتها، لمعرفة رسالة شقيقة إيمان حول وضعها الصحي ( من هنا)

حيث أعلنت الطبيبة الهندية، أنها استقالت من علاج الفتاة المصرية إيمان، مضيفة خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن سبب الاستقالة هو الأقارب غير المكترثين”، مشيره إلى أن قرارها جاء كرد فعل ما فعتله شقيقة إيمان وواصفها للأطباء المعالجين لإيمان وتصريحاتها بأنهم تعرضوا إلى أكبر عملية نصب.

كما أكدت الطبيبة الهندية المعالجة لإيمان، أن مستشفى “سيفي” طلبت من “شيماء” إعادة “إيمان” إلى مصر بعد أسبوعين، لكنها هاجمت إدارة المستشفي لأنهم لم يحققوا ما وعدوا فيه أسرة إيمان وهي علاجها وتمكنها من السير.

كما كتبت الطبيبة الهندية خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

إن حالة إيمان تعد مثالا على أسوأ أنواع الاعتداء، الذي يمكن أن تشنه عائلة مريض على طبيب، وأن ما فعلته شقيقتها كان أسوأ من الاعتداء جسديا على طبيب فهي حطمت رابط الثقة بين الطبيب والمريض “نحن لا نحتاج لإثبات أي شئ لأي شخص، إذ أن الحقيقة واضحة أمام الجميع”، أنا أحتج على أي من نوع من الاعتداء على الأطباء، واحتفظ بحق الرد.. واعتقد أنه في حال لم يكن لدى المريض أو عائلته إيمان في الأطباء أو المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج، فعليهم البحث عن بديل.. واستقيل رسميا من علاج إيمان .

وفي سياق متصل أكد الطبيب الهندى موفازال لاكدوالا، أن كل ماقلته شقيقة إيمان غير صحيح علي الإطلاق، مؤكدا أن الوزن الحالي لإيمان هو 171 كيلو فقط، مشيرا إلى أن سبب الأزمة هو استعجال أسرة إيمان على مشيها وهذا الأمر غير منطقي في الوقت الحالي.

وأضاف الطبيب الهندي القائم على علاج إيمان أن حالتها الصحية مستقرة، كما أعرب عن دهشته لرد فعل أسرة إيمان التي لم تجد أي طبيب يمد لها يد العون وكيف يقوموا الآن بمهاجمة الفريق الطبي عقب أن تمكنت إيمان من التماثل للشفاء الآن .