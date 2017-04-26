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عاجل || انفجار ضخم يهز سيناء جراء سيارة مفخخة يرفع عدد القتلى والمصابين .. وبيان عاجل من القوات المسلحة

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عاجل || انفجار ضخم يهز سيناء جراء سيارة مفخخة يرفع عدد القتلى والمصابين .. وبيان عاجل من القوات المسلحة عاجل || انفجار ضخم يهز سيناء جراء سيارة مفخخة يرفع عدد القتلى والمصابين .. وبيان عاجل من القوات المسلحة

هز انفجار ضخم مدينة رفح بسيناء، الثلاثاء، بعد انفجار سيارة مفخخة في تجمع لأفراد من قبيلة الترابين، في أثناء وجودهم بقرية “البرث” جنوب مدينة رفح، مما أسفر عن وقوع عدداً من الضحايا والمصابين، في حين هرعت سيارة الإسعاف، لنقل الضحايا.

وأسفر الانفجار، عن وقوع 4 شباب من بدو قبيلة الترابين، ووقوع بعض الإصابات، جار حصرها، وتم نقل الضحايا لمستشفى العريش العام، بينما توجهت قوة عسكرية لمكان الانفجار للسيطرة علي الموقف.

أول رد فعل من قبيلة الترابين

وفي اول رد فعل لها، نفذت قبيلة الترابين في محافظة شمال سيناء، مساء الثلاثاء، عملية انتقامية ضد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس”، أشعل خلالها أفراد من القبيلة النيران في جسد أحد عناصر التنظيم، وأعلن منتمون للقبيلة توثيقهم عملية تصفية العنصر التكفيري بمقطع لنشره على مواقع التواصل خلال دقائق.

كما أكدت القبيلة، بأن العملية جاءت انتقامًا لدماء أبناء القبيلة الذي سقطوا اليوم جراء تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف تجمعهم في قرية البرث جنوبي رفح، وراح ضحيته 4 قتلى فيما أصيب 6 أخرون.

بيان هام للمتحدث العسكري

ومن جانبه، ​نشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، بياناً، جاء فيه:

إنه استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية والإجرامية بوسط سيناء، وقد أسفرت أعمال المداهمات عن القضاء على تكفيريين اثنين وضبط 5 من المشتبه بهم.

وأضاف المتحدث العسكري، في بيانه اليوم، اكتشاف وتدمير 15 عشة ووكرا للعناصر التكفيرية، وحرق وتدمير 188 مزرعة من النباتات المخدرة، فضلاً عن ضبط طن من نبات البانجو المخدر المعد للتوزيع، بالإضافة إلى ضبط 3 دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية.
وتابع :”كما تمكنت عناصر التأمين غرب نفق الشهيد أحمد حمدي من ضبط سيارة نقل عثر بداخلها على 10 كراتين تحتوى على مواد تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، هذا وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تنفيذ عملياتها النوعية للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية.

 

 

المصدر : فايف

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