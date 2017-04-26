بالصور || لأول مرة في تاريخ إسرائيل ... تعيين عربية مسلمة قاضية شرعية

سمر العشري

عينت وزارة العدل الإسرائيلية أول امرأة عربية مسلمة قاضية شرعية، لأول مرة في تاريخ البلاد.

ووافقت وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيت على تعيين أول قاضية مسلمة في المحاكم الإسرائيلية، لأول مرة في تاريخ إسرائيل، حسبما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت.

وبهذا تصبح المحامية المختصة في مجال الأحوال الشخصية والشريعة الإسلامية هناء خطيب، والتي تسكن مدينة طمرة، أول من يتولى هذا المنصب.

كما تم اختيار المحامي سالم الصانع من قرية اللقية في النقب قاضيا شرعيا في الجنوب.

وعين إياد زحالقة القاضي في محكمة الاستئناف الشرعية مديرا للمحاكم الشرعية.

جدير بالذكر أنه يوجد في إسرائيل 9 محاكم شرعية إسلامية، يبلغ عدد القضاة فيها بعد تعيين خطيب، 18 قاضي.

المصدر : روسيا اليوم