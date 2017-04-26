أخبار عاجلة

فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش -
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد -
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب -
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني -
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" -
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب -
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017 -
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية -
المخرج سامح عبد العزيز يعاقب روبي ويثير غضبها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

الإمارات تحظر استيراد الخضروات من مصر و دول عربية اخري

Google+ Print
الإمارات تحظر استيراد الخضروات من مصر و دول عربية اخري الإمارات تحظر استيراد الخضروات من مصر و دول عربية اخري

حظرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، دخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه من أربع دول عربية هي ، وسلطنة عمان، والأردن، ولبنان، اعتبارا من 15 مايو/أيار القادم.

وأوضحت الوزارة الإماراتية أن السبب وراء قرارها يعود لوجود آثار لبقايا مبيدات فيها، بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها، وفقا للمعايير المعتمدة لدى دولة الإمارات، بحسب صحيفة البيان المحلية.

ووفقا للوزارة فإن المحاصيل التي حظر استيرلدها هي:

- الفلفل بكل أنواعه من مصر.

- الفلفل والملفوف والقرنبيط "الزهرة"، والخس، والكوسا، والفول، والباذنجان، من الأردن.

- التفاح بكافة أصنافه وأنواعه من لبنان.

- الشمام والجزر والجرجير من سلطنة عمان.

وتمت مخاطبة الوزارات المعنية في تلك الدول، ومطالبتها بإلزام المصدِّرين بالمعايير المعتمدة لدى دولة الإمارات. وسوف يستمر حظر استيراد المحاصيل المذكورة أعلاه إلى أن يتم استيفاء المتطلبات اللازمة.

المصدر: وكالات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017

موجز أخبار مصراوي 26/4/2017

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية

اسأل الرئيس - السيسي : نحترم أحكام القضاء بشأن تعيين الحدود مع السعودية ولن نجامل أحد على حساب مصر

اسأل الرئيس - السيسي : نحترم أحكام القضاء بشأن تعيين الحدود مع السعودية ولن نجامل أحد على حساب مصر

السيسي: "أنا شايف الخير كتير جاي بشرط اتحاد المصريين"​

السيسي: "أنا شايف الخير كتير جاي بشرط اتحاد المصريين"​