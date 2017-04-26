الإمارات تحظر استيراد الخضروات من مصر و دول عربية اخري

سمر العشري

حظرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، دخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه من أربع دول عربية هي مصر، وسلطنة عمان، والأردن، ولبنان، اعتبارا من 15 مايو/أيار القادم.

وأوضحت الوزارة الإماراتية أن السبب وراء قرارها يعود لوجود آثار لبقايا مبيدات فيها، بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها، وفقا للمعايير المعتمدة لدى دولة الإمارات، بحسب صحيفة البيان المحلية.

ووفقا للوزارة فإن المحاصيل التي حظر استيرلدها هي:

- الفلفل بكل أنواعه من مصر.

- الفلفل والملفوف والقرنبيط "الزهرة"، والخس، والكوسا، والفول، والباذنجان، من الأردن.

- التفاح بكافة أصنافه وأنواعه من لبنان.

- الشمام والجزر والجرجير من سلطنة عمان.

وتمت مخاطبة الوزارات المعنية في تلك الدول، ومطالبتها بإلزام المصدِّرين بالمعايير المعتمدة لدى دولة الإمارات. وسوف يستمر حظر استيراد المحاصيل المذكورة أعلاه إلى أن يتم استيفاء المتطلبات اللازمة.

المصدر: وكالات

شبكةعيونالإخبارية

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