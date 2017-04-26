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تعليق مثير من خالد الغندور على أزمة مرتضى منصور مع حازم إمام

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تعليق مثير من خالد الغندور على أزمة مرتضى منصور مع حازم إمام تعليق مثير من خالد الغندور على أزمة مرتضى منصور مع حازم إمام

خرج الإعلامى خالد الغندور، نجم ومنتخب السابق، بتعليق مثير على أزمة مع الثلاثى حازم إمام وأيمن يونس وعبد الحليم، نجوم الفريق الأبيض ومنتخب مصر السابقين.
 
وقال الغندور، فى بثه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" معلقا على الأزمة: "يا جماعة حازم إمام وأيمن يونس وعبد الحليم مش محتاجين يفط، وأنا أكثر لاعب حصل على بطولات مع الزمالك ولم يتم تكريمى بوضع اسمى على حديقة بالنادى".
 
وأضاف: "اللاعب من يصنع التاريخ باسمه وعطائه للنادى مش باليفط، وأنا موجود فى الوسط الإعلامى بقوة دفع الجماهير ومشاهدينى عبر الشاشات". 
 
وكان مرتضى منصور رفع اسم الثلاثى حازم إمام وعبدالحليم على وأيمن يونس من فوق واجهات الحدائق التى تحمل أسماءهم على خلفية اعتراضهم على قرار رئيس الزمالك عدم خوض لقاء المقاصة.
 
 
المصدر : مصر فايف

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