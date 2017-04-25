المرور تبيع لوحة (أهم واحد في مصر) بمليون و940 ألف جنيه

شيماء مصطفى

قامت وزارة الداخلية بإنشاء موقع إليكتروني "لوحتك دوت كوم" تابع لقطاع الشرطة المتخصصة يهدف إلى المزايدة على اللوحات المعدنية المميزة وتخصيص حصيلتها إلى حساب صندوق "تحيا مصر".



ويسمح الموقع للمشتركين بتكوين لوحات معدنية من اختيارهم وطرحها للمزايدة، ويمكن للمشترك في المزاد رفع قيمة المزايدة على الحروف والأرقام المطروحة للبيع من خلال الموقع الإليكتروني.

وتم بيع لوحة من خلال موقع "لوحتك دوت كوم"، تحمل حروف ورقم (أ هـ م - 1) بمبلغ مليون وتسعمائة وأربعون ألف جنيه و(ع - 1) بيعت بـ 750 ألف جنيه و(س ي ف - 1) بـ 605 ألف جنيه وخُصصت لصالح صندوق تحيا مصر.

وتشير قواعد المزايدة على الموقع إلى أنه في حالة الفوز بإحدى الحروف والأرقام المميزة لا يمكن بيعها بعد تملكها ولكن يمكن توريثها.

وتعليقًا على مشروع المزايدة على اللوحات المعدنية؛ قال العقيد عماد حماد مدير العلاقات العامة والإعلام بمرور القاهرة إن المقترح يهدف إلى تخصيص عائدات المزايدات لحساب صندوق تحيا مصر.

وأضاف حماد أنه من المتوقع طرح لوحات معدنية بأسماء حسابات البنوك المخصصة لدعم مستشفيات السرطان والقلب مثل 57357 أو دعم المشاريع القومية.

وأشار إلى أن عدد من الدول العربية تطبق نظام المزايدة على اللوحات المعدنية مثل دبي التي تمنح حق تملك اللوحات المعدنية لمدة 5 سنوات ثم إعادة طرحها للمزايدة مرة أخرى.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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