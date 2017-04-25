تفاصيل اختفاء أول امرأة تتولى منصب عمدة فى مصر بمحافظة الشرقية منذ شهر

شيماء مصطفى

السيدة ناهد لاشين أول امرأة تتولى منصب عمدة فى مصر منذ ثلاث سنوات بمحافظة الشرقية اختفت منذ شهر ولا أحد يعلم عنها شيئاً حتى الآن، حيث قامت أسرة أول عمدة فى مصر السيدة ناهد لاشين بتحرير محضر بمركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، تشتكى فيه من تغيبها عن المنزل منذ شهر تقريباً، فى الوقت الذى أكد فيه شقيقها بأنها تعرضت لأعمال سحر قبل اختفاءها.

وقد قام زوج السيدة ناهد لاشين المواطن محمد على بتحرير محضر عن تغيب زوجته السيدة ناهد عبدالحميد مصطفى اسماعيل لاشين والبالغة من العمر 39 عاما وتعمل عمدة قرية حانوت التابعة لمركز كفر صقر وتحرر المحضر رقم 2541 إدارى كفر صقر لسنة 2017 وتم إخطار السيد اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، الذى أخطر بدورة السيد اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية وجارى البحث عن السيدة ناهد لاشين.

وقد أكد صلاح لاشين شقيق عمدة قرية حانوت السيدة ناهد لاشين بأن شقيقته كانت غير متزنة فى تصرفاتها خلال الفترة الأخيرة قبل تغيبها، وأنه تم عرضها على عدد من المشايخ الذين أكدوا بأنها تعرضت لأعمال سحر، وناشد شقيقها أجهزة الأمن بسرعة البحث عنها.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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