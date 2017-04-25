شاهد| «السيسي» يُحرج رئيس الوزراء على الهواء

شيماء مصطفى

قال رئيس الوزراء المصري ” شريف إسماعيل” إن شركة فوسفات مصر ستبدأ في انتاج السمدة الفسفورية وحمض الفوسفوريك، مؤكداً ان المشكلة ليست في الثروة المعدنية بل المشكلة في تنظيم عمل المحاجر داخل جمهورية مصر العربية.

أضاف رئيس مجلس الوزراء من خلال كلمته اليوم أمام المؤتمر الوطني للشاب بمدينة الإسماعيلية، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بعيد تحرير سيناء، مؤكداً أنه يوجد ثروة كبيرة بالمحاجر يجب استغلالها بشكل افضل مما هى عليه الآن.

وعلى الفور قاطع الرئيس المهندس شريف إسماعيل أثناء كلمته ” حاولنا تعظيم الاستفادة منها ولم ننجح.. ولم ننجح”، مؤكداً على ضرورة تغير ثقافة المواطن المصري، حتى يتم تحقيق منظومة متكاملة وناجحة.

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المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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