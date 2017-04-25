أخبار عاجلة

فيديو| إصابة ماكيدا أثناء احتفاله بهدف فوز الاتحاد على طلائع الجيش -
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد -
بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب -
السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني -
السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" -
نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب -
موجز أخبار مصراوي 26/4/2017 -
لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان والشرقية -
المخرج سامح عبد العزيز يعاقب روبي ويثير غضبها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

شاهد| «السيسي» يُحرج رئيس الوزراء على الهواء

Google+ Print
شاهد| «السيسي» يُحرج رئيس الوزراء على الهواء شاهد| «السيسي» يُحرج رئيس الوزراء على الهواء

قال رئيس الوزراء المصري ” شريف إسماعيل” إن شركة فوسفات ستبدأ في انتاج السمدة الفسفورية وحمض الفوسفوريك، مؤكداً ان المشكلة ليست في الثروة المعدنية بل المشكلة في تنظيم عمل المحاجر داخل جمهورية مصر العربية.

أضاف رئيس مجلس الوزراء من خلال كلمته اليوم أمام المؤتمر  الوطني للشاب بمدينة الإسماعيلية، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بعيد تحرير سيناء، مؤكداً أنه يوجد ثروة كبيرة بالمحاجر يجب استغلالها بشكل افضل مما هى عليه الآن.

وعلى الفور قاطع الرئيس المهندس شريف إسماعيل أثناء كلمته ” حاولنا تعظيم الاستفادة منها ولم ننجح.. ولم ننجح”، مؤكداً على ضرورة تغير ثقافة المواطن المصري، حتى يتم تحقيق منظومة متكاملة وناجحة.

شاهد الفيديو..

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد

شاهد| بشرى سارة من «السيسي» بانخفاض الأسعار في شهر مايو.. ويطالب الشعب أن يتحمل لهذا الموعد

بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني

السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني

السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا"

السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا"