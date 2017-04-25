حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تعالج قضية أو شراكة معينة، وتهتم أيضاً بشؤون عائلية ملحّة وقد تتداخل الظروف بعضها ببعض



عاطفياً: تقاوم بصعوبة حبك للمغامرة وتباشر بحماسة علاقة جديدة معبّراً عن عواطفك الجياشة تجاه الشريك



صحياً: تستمد من أعماق نفسك طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة كل تحديات الحياة اليومية

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : اب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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