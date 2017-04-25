أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26/4/2017 بالأسواق -
انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 ابريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 إبريل 2017 في جميع البنوك و السوق السوداء -
بالفيديو || فتاة تقتحم موكب السيسي .. وحرسه الشخصي يستعد للمواجهة -
20 صورة ترصد احتفالات الآلاف بالليلة الختامية لمولد السيدة زينب -
زغاريد ورقص بالمزمار البلدي.. الصوفية تحتفل بالليلة الكبيرة للسيدة زينب -
شقيقة إيمان: قنصل مصر بالهند قالي «مش هنخسر علاقات دبلوماسية عشان أختك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تعالج قضية أو شراكة معينة، وتهتم أيضاً بشؤون عائلية ملحّة وقد تتداخل الظروف بعضها ببعض

عاطفياً: تقاوم بصعوبة حبك للمغامرة وتباشر بحماسة علاقة جديدة معبّراً عن عواطفك الجياشة تجاه الشريك

صحياً: تستمد من أعماق نفسك طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة كل تحديات الحياة اليومية

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : اب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 26/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى