فيديو.. وزير البترول سابق: سنحقق الاكتفاء الذاتي بنهاية عام 2018

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، إن اكتشاف آبار بترولية جديدة سيحقق طفرة إنتاجية في مصر بما يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي بنهاية عام 2018، لافتًا إلى أن الدولة تسير بشكل قوي نحو تصدير الغاز في عام 2020.

وأشار كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام جرايد»، المذاع على قناة «العاصمة»، إلى أن محطات توليد الطاقة الكهربائية تستهلك 60% من الإنتاج المصري من الطاقة.

وأكد أن المحطات الجديدة التي أنشأتها شركة «سيمنس» الألمانية، ستساهم بدرجة كبيرة في خفض استنزاف الغاز المستهلك في تشغيلها، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تغطية الفجوة بين ما تنتجه مصر من الغاز وبين ما تستهلكه.