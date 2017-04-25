أخبار عاجلة

8 الصبح - د/سها عيد توضح ما هي النباتات التى تجذب الطاقة الإيجابية فى المنازل -
8 الصبح - "جوليا روبرتس" تفوز بلقب أجمل إمرأة للمرة الخامسة فى تاريخها الفني -
8 الصبح - إنفراد لـ8 الصبح : شريهان بدأت تصوير بروفات مسرحية جديدة من إخراج خالد جلال -
8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو.. وزير البترول سابق: سنحقق الاكتفاء الذاتي بنهاية عام 2018

Google+ Print
فيديو.. وزير البترول سابق: سنحقق الاكتفاء الذاتي بنهاية عام 2018 فيديو.. وزير البترول سابق: سنحقق الاكتفاء الذاتي بنهاية عام 2018

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، إن اكتشاف آبار بترولية جديدة سيحقق طفرة إنتاجية في بما يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي بنهاية عام 2018، لافتًا إلى أن الدولة تسير بشكل قوي نحو تصدير الغاز في عام 2020.

وأشار كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام جرايد»، المذاع على قناة «العاصمة»، إلى أن محطات توليد الطاقة الكهربائية  تستهلك 60% من الإنتاج المصري من الطاقة.

وأكد أن المحطات الجديدة التي أنشأتها شركة «سيمنس» الألمانية، ستساهم بدرجة كبيرة في خفض استنزاف الغاز المستهلك في تشغيلها، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تغطية الفجوة بين ما تنتجه مصر من الغاز وبين ما تستهلكه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين

فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه»

فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه»

بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها

بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها