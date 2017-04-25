«دفاع البرلمان»: «هيومن رايتس» منظومة مشبوهة تعادي مصر

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قال النائب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، مساء أمس الإثنين، إن منظمة "هيومن رايتس ووتش" تنتهج نهج غير عادل في نقل الصورة الأمنية في مصر، مشيرًا إلى أن كلامها "مكذوب"، وأساسه من مصادر مشبوهة تستهدف الإضرار بمصر.

وأضاف الكدواني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بتوقيت مصر"، عبر شاشة "التليفزيون العربي"، أن المنظومة طالبت البرلمان الألماني برفض الاتفاق الأمني المقترح مع وزارة الداخلية المصرية المقرر عرضه للتصويت 28 إبريل الجاري، لأسباب غير حقيقية وغير صحيحة، منوهًا أن البرلمان المصري من الوارد أن يتحدث مع البرلمان الألماني في هذا الشأن ويقوم بتوضيح الحقيقة له.

وتابع: "المنظومة لها نشاط مشبوه، ومضاد للأمن القومي المصري، ولن نتعامل معها، أو نعطيها أي معلومات لأنها تعادي مصر في كل المناسبات".

وأردف: "القنوات مفتوحة في التعامل مع البرلمان المصري والألماني والأوروبي وممكن نوفر كل المعلومات الدقيقة للبرلمانات الأوروبية".