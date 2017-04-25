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ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي

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ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي

مصراوي Masrawy

الرئيس عبدالفتاح

كتب- محمد سامي:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، جلسات المؤتمر الشهر الثالث للشباب بمحافظة الإسماعلية وذلك فى تمام الساعه الرابعة عصرا بفندق ميركيو.

يشارك فى المؤتمر 1200 شابًا وشابة من مختلف الفئات العمرية، يمثلون إقليم القناة والمحافظات الأخرى، حيث يشارك بالمؤتمر شباب محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، علاوة على شباب من محافظتىّ شمال وجنوب سيناء، وبعض من شباب المحافظات الأخرى.

بالإضافة إلى 100 شاب ممثلين لوزارة التعليم العالى و100 شاب ممثلين لوزارة الشباب والرياضة، وشباب البرنامج الرئاسى، لتأهيل الشباب للقيادة، وعدد من شباب الأحزاب السياسية، كما تم اختيار 60 شاب وشابة، ممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر، من خلال الموقع الرسمى للمؤتمر، وذلك بحضور عدد من الوزراء، وعدد من السادة نواب البرلمان، وبعض رؤساء الأحزاب، ورؤساء النقابات المهنية، وعدد من الشخصيات العامة.

وفقا لجدول أعمال المؤتمر فإن فقرات اليوم الأول الذى يقدمه الإعلاميين شريف فؤاد، ودينا عصمت، تتضمن الحديث عن عيد تحرير سيناء، وعرض فيلم تسجيلي بعنوان "غنوة عالسمسية" يرصد بشكل كامل بطولات أبطال مدن القناة يعقبها يعقبها فقرة فنية تسجد احتفالات أعياد تحرير سيناء سيتم عرض تقديمى عن مؤتمرات الشباب، وعرض فيلم تسجيلي بعنوان "ابدع.. انطلق" ثم كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإعطاء الإشارة بإطلاق المؤتمر.

وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية يعقد الرئيس السيسى لقاءً مع مجموعة تضم 150 شاباً من مدن القناة وسيناء للاستماع الى مطالبهم ومشاكلهم.

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