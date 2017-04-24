أخبار عاجلة

8 الصبح - إنفراد لـ8 الصبح : شريهان بدأت تصوير بروفات مسرحية جديدة من إخراج خالد جلال -
8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 25/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 25/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 25/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج السرطان

مهنياً: أجّل كل قرار حاسم، ويتحدث هذا اليوم عن مشروع خلاّق أو عن قضية جيدة تكون باباً لدخول مشاريع مهمة جداً

عاطفياً: رومنسية جديدة تولد في حياتك، كل ما يتم الآن يكون جديّاً ومهمّاً للمستقبل، وينعكس إيجاباً على علاقة الشريك بك

صحياً: بعض احتمالات المرض بسبب اضطرابات هضمية أو دموية أو جلدية أو ناتجة من الروماتيزم

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 25/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 25/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 25/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 25/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 25/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 25/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 25/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 25/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى