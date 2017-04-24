بالفيديو والصور || في واقعة مأساوية تهز الموسكي || سيدة تقتل ابنها وترقص بجوار جثته.. السبب صادم!!

سمر العشري

شهدت منطقة الموسكي جريمة كبرى، حيث قامت أم لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات بقتل نجلها بعد صب الماء المغلي عليه ، ثم وقفت ترقص على جثته مع تشغيلها للقرآن، وقال أحد الجيران أنها كانت تغتسل باللبن.

وقال أحد الجيران أنها كانت تعذبه وكنا نسمع صوت صراخ الطفل من الشارع، ولم تقم بالكشف عن وفاة اننها إلا بعد سبع ساعات، وخرجت إلى الجيران وقد لطخت وجهها بدم طفلها وهي تقول “لم أقتل أحد”.

وأضاف أحد شهود العيان أنه قبل وفاة الطفل قامت بتكسينه في أحد الملاجئ وادعت أنه تم خطفه، وأضاف آخرون أن السبب في إقدامها على هذا الأمر أنها كانت تأخذ جرعات مخدرة، بعد سجن زوجها.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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