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عاجل .. تصادم قطارين مترو بخط «المرج – حلوان» منذ قليل .. ووزير النقل يكشف تفاصيل الحادث ويفتح تحقيق فوري

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عاجل .. تصادم قطارين مترو بخط «المرج – حلوان» منذ قليل .. ووزير النقل يكشف تفاصيل الحادث ويفتح تحقيق فوري عاجل .. تصادم قطارين مترو بخط «المرج – حلوان» منذ قليل .. ووزير النقل يكشف تفاصيل الحادث ويفتح تحقيق فوري

حدث ، منذ قليل، تصادم بين قطاران في الخط الأول في مترو أنفاق «المرج – حلوان»، وبالتحديد في في محطة طرة البلد، طبقا لما صرح به وزير النقل هشام عرفات، خلال تصريحاته الصحفية، لكشف ملابسات وتفاصيل وقوع الحادث.

حيث أكد وزير النقل، أن حادث تصادم القطارين وقع نتيجة تصادم القطار الذي يحمل رقم 5869 متجها إلي الجراج بورش طرة، بالقطار رقم 818 الذي كان يجري مناورة، مشيرا إلى أنه نجم عن الحادث خروج القطار عن القضيب، ولهذا توقفت حركة المترو لحين الانتهاء من عملية انتشال القطار والتي يقوم بها المختصين بإدارة مترو الأنفاق.

وفيما يتعلق بوقوع ضحايا أو مصابين في حادث تصادم القطارين، أوضح وزير النقل أن القطار كان خالي من الركاب، ولكن سائق أحد القطارين تعرض إلى إصابة، وأشار وزير النقل إلى أنه سيتم فتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات الحادث، مطالبا المواطنين بالهدوء وعدم الخوف.

 

 

المصدر : فايف

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