عاجل “بالأسماء” || اشتباكات مسلحة منذ قليل ووقوع إصابات من الطرفين وبين المواطنين وقوات الأمن تتدخل والداخلية تكشف التفاصيل

استمراراً لحالة الاشتباكات بين المواطنين والتي تحدث في كل مكان بمصر، وخاصة محافظات الصعيد شهد مركز سوهاج وبالتحديد قرية “أولاد شلول”، اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية، الأمر الذي أدى إلى إصابة 7 أفراد، 4 منهم من طرفي المشاجرة وثلاثة آخرين تصادف مرورهم بمكان إطلاق النيران.

اشتباكات مسلحة بسوهاج

وكشف رجال الداخلية بمركز سوهاج عن أسماء المصابين وأسباب الاشتباكات، وأكدوا أن الاشتباكات كانت بسبب خلافات الجيره، وأصيب فيها كل من:

عاصم أحمد، 25 عاما، أصيب برش خرطوش في الظهر والذراع الأيسر

وناصر أحمد، 31 سنه، عامل، أصيب بجروح عرضية بفروة الرأس، وهؤلاء من الطرف الأول.

أما الطرف الثاني في المشاجرة أصيب فيه كل من:

ربيعي عبد العال، 34 عام، عامل.

مصطفى عبد العال 30 عام عامل، وأصيبا بجروح متفرقة في الجسم.

كما أصيب كل من ناصر ذكي 49 عام، مصاب برش خرطوش بالوجه والصد.

عزت كامل 33 عاما، برش خرطوش بالوجه والرأس.

بالإضافة إلى طفل ثالث يدعى “علاء. ع” 8 سنوات، وتم نقل الجميع إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتدخلت قوات الأمن واستطاعت أن تفض الاشتباكات وضبطت الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 2606 إداري المركز، وأخطرت النيابة للتحقيقات.

المصدر : مصر فايف