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بيان تحذيري قوى من «الأرصاد الجوية» بشأن تدهور الرؤية ونشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة تصل لحد العاصفة في تلك المناطق

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بيان تحذيري قوى من «الأرصاد الجوية» بشأن تدهور الرؤية ونشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة تصل لحد العاصفة في تلك المناطق بيان تحذيري قوى من «الأرصاد الجوية» بشأن تدهور الرؤية ونشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة تصل لحد العاصفة في تلك المناطق

قامت هيئة الأرصاد الجوية بتوجيه تحذير  قوي للمواطنين المصريين  بشأن طقس الغد الاثنين، وذلك بسبب الرياح المثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق في الدولة المصرية

 تحذير قوي من الأرصاد الجوية

أشار  خبراء الأرصاد الجوية متوقعين أن يكون طقس الاثنين لطيفاً على الوجه البحري والقاهرة  السواحل الشمالية ، أما الصعيد فيكون معتدل في الصباح، أما الليل فيكون بارد على كافة أنحاء البلاد.

كما وجه خبراء الأرصاد الجوية تحذير قوي بسبب تكون الشبورة المائية وتدهور الرؤية في الصباح الباكر، على مدن القناة والقاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، وناشدت الهيئة جميع قائدي المركبات بتوخي عند القيادة، وضرورة اتباع تعليمات المرور لتقليل من الحوادث، حرصاً من الهيئة على سلامة المواطنين.

وأشارت هيئة الأرصاد على أن الرياح سوف تكون نشطة وسريعة على مناطق سيناء، كما أنها تكون محملة بالأتربة والرمال على جنوب البلاد وسيناء، وتصل لحد العاصفة الشديدة في الأماكن المكشوفة.

 

 

المصدر : فايف

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