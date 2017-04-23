مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز

يقام اليوم الأحد العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة والدوري المصري الممتاز.
وتستعرض فيتو مواعيد أبرز المباريات.
كأس الاتحاد الإنجليزي:
أرسنال مع مانشستر سيتي 4:00 عصرًا
الدوري الإنجليزي الممتاز:
بيرنلي مع مانشستر يونايتد 3:15 عصرًا
ليفربول مع كريستال بالاس 5:30 مساءً
الدوري الإسباني الدرجة الأولى:
ريـال سوسييداد مع ديبورتيفو لاكورونا 12:00 ظهرا
سيلتا فيجو مع ريـال بيتيس 4:15 عصرًا
لاس بالماس مع ديبورتيفو ألافيس 6:30 مساءً
ريـال مدريد مع برشلونة 8:45 مساءً
الدوري الإيطالي الدرجة A:
ساسولو مع نابولي 12:30 ظهرًا
لاتسيو مع باليرمو 3:00 عصرًا
ميلان مع إمبولي 3:00 عصرًا
أودينيزي مع كالياري 3:00 عصرًا
كييفو فيرونا مع تورينو 3:00 عصرًا
سامبدوريا مع كروتوني 3:00 مساءً
يوفنتوس مع جنوى 8:45 مساءً
الدوري الألماني الدرجة الأولى:
فرايبورج مع باير ليفركوزن 3:30 عصرًا
شالكه مع لايبزيج 6:30 مساءً
الدوري التركي الممتاز:
جالطة سراي مع فنربخشة 6:00 مساءً
الدوري المصري الممتاز:
طلائع الجيش مع بتروجت 3:45 عصرًا
سموحة مع المقاولون العرب 3:45عصرًا
إنبي مع الإسماعيلي 5:45 مساءً
الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري 8:00 مساءً
المصدر : فيتوإعلان - Ads إعلان - Ads