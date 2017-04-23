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مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز

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مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز

يقام اليوم الأحد العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة والدوري المصري الممتاز.
 

وتستعرض فيتو مواعيد أبرز المباريات.

كأس الاتحاد الإنجليزي:

أرسنال مع مانشستر سيتي 4:00 عصرًا
 

الدوري الإنجليزي الممتاز:

بيرنلي مع مانشستر يونايتد 3:15 عصرًا
ليفربول مع كريستال بالاس 5:30 مساءً
 

الدوري الإسباني الدرجة الأولى:

ريـال سوسييداد مع ديبورتيفو لاكورونا 12:00 ظهرا
سيلتا فيجو مع ريـال بيتيس 4:15 عصرًا
لاس بالماس مع ديبورتيفو ألافيس 6:30 مساءً
ريـال مدريد مع برشلونة 8:45 مساءً
 

الدوري الإيطالي الدرجة A:

ساسولو مع نابولي 12:30 ظهرًا
لاتسيو مع باليرمو 3:00 عصرًا
ميلان مع إمبولي 3:00 عصرًا
أودينيزي مع كالياري 3:00 عصرًا
كييفو فيرونا مع تورينو 3:00 عصرًا
سامبدوريا مع كروتوني 3:00 مساءً
يوفنتوس مع جنوى 8:45 مساءً
 

الدوري الألماني الدرجة الأولى:

فرايبورج مع باير ليفركوزن 3:30 عصرًا
شالكه مع لايبزيج 6:30 مساءً
 

الدوري التركي الممتاز:

جالطة سراي مع فنربخشة 6:00 مساءً
 

الدوري المصري الممتاز:

طلائع الجيش مع بتروجت 3:45 عصرًا
سموحة مع المقاولون العرب 3:45عصرًا
إنبي مع الإسماعيلي 5:45 مساءً
الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري 8:00 مساءً
 
 
المصدر : فيتو

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