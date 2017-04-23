كيم كارداشيان تثير غضب الكنيسة في الولايات المتحدة

شيماء مصطفى

أثارت كيم كارداشيان، نجمة تليفزيون الواقع غضب الرابطة الكاثوليكية في الولايات المتحدة، بعد أن ارتدت ثوبا قصيرا شفافا مع صورة لمريم العذراء.

وقالت الرابطة في بيان، نقلت مقتطفات منه صحيفة "التليجراف" البريطانية: "لم نر أبدا أي إشارة إلى أن كيم كارداشيان تبجل مريم العذراء".

كما تعرضت كاردشيان لموجة انتقادات واسعة إثر نشرها صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تصف فيها نفسها بأنها مريم العذراء.

وهذه الصورة هي جزء من علامتها التجارية "كيموجي"، التي تحتوي على تطبيق يتيح الوصول إلى مئات من الرموز التعبيرية المرتبطة بكارداشيان.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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