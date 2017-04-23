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بالفيديو || عمرو أديب يعقد مقارنة بين المرأة المصرية والمرأة الأجنبية " المصرية زي قناة الجزيرة كلها افترى والأجنبية دمها خفيف"

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بالفيديو || عمرو أديب يعقد مقارنة بين المرأة المصرية والمرأة الأجنبية " المصرية زي قناة الجزيرة كلها افترى والأجنبية دمها خفيف" بالفيديو || عمرو أديب يعقد مقارنة بين المرأة المصرية والمرأة الأجنبية " المصرية زي قناة الجزيرة كلها افترى والأجنبية دمها خفيف"

في برنامج كل يوم، المذاع على فضائية “أون اي” عقد الإعلامي عمرو أديب، مقارنة بين الزوجة المصرية، والزوجة الأجنبية، من خلال حوار دار بينه وبين صديق له متزوج من امرأة هولندية، وسأله أديب، إيه يعني الفرق بين الأجنبي والمصري.

أجاب صديقه، المرأة المصرية زي قناة الجزيرة كلها افتراء زي ما الجزيرة افترت على الجيش المصري،  فضلا، على أنها ساعة الغضب تمسك بزجاجة بنزين وتقول هولع في نفسي على الرغم من عدم وجود كبريت معها.

 

بينما المرأة الأجنبية، عندما تغضب تشرب كمية كبيرة من الماء البارد حتى تهدأ، أو تجلس بين الورود والزرع ، فضلا عن القوام الرشيق والجمال الصارخ .

رد أديب مازحا، صدقت كلنا هذا الرجل محتاجين مطافي في البيت حتى نضمن العيش في سلام وآمان.

 

 

المصدر : فايف

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