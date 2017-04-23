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سعر الذهب اليوم الأحد 23 ابريل 2017 في مصر

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سعر الذهب اليوم الأحد 23 ابريل 2017 في مصر سعر الذهب اليوم الأحد 23 ابريل 2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الأحد  :

السعر العالمي : 1,284.62 دولار أمريكي .

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 737
عيار 22 676
عيار 21 645
عيار 18 553
عيار 14 430
عيار 12 369
الاونصة 22,925
الجنيه الذهب 5,160
الكيلو 737,143

 

المصدر : مصر 365

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