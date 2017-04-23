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بالفيديو || ضابط سابق بالمخابرات القطرية: حكومتنا عميلة لإسرائيل وأمن الدولة يدير قناة الجزيرة .. والدوحة دفعت 16 مليار دولار لتقسيم سوريا

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بالفيديو || ضابط سابق بالمخابرات القطرية: حكومتنا عميلة لإسرائيل وأمن الدولة يدير قناة الجزيرة .. والدوحة دفعت 16 مليار دولار لتقسيم سوريا بالفيديو || ضابط سابق بالمخابرات القطرية: حكومتنا عميلة لإسرائيل وأمن الدولة يدير قناة الجزيرة .. والدوحة دفعت 16 مليار دولار لتقسيم سوريا

قال على الدهنيم الضابط السابق بالمخابرات القطرية، إن جميع وسائل الإعلام فى دولة قطر يديرها جهاز أمن الدولة، وهو المسئول عنها ماليا وإداريا بما فيها قناة الجزيرة التى تدار إدارة مباشرة من أمن الدولة.
 
وأضاف خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامى «أحمد موسى» فى برنامج «على مسئوليتى» على فضائية «صدى البلد»، إن تبعية قناة الجزيرة القطرية المباشرة لأمن الدولة يجعلها لا تقدم محتوى إعلاميا، ولكن تقدم مادة أمنية ومخابراتية واستقطاب الإرهابيين بدليل أن أسامة بن لادن كان يبعث برسائله إلى قناة الجزيرة ليتم إذاعتها للعالم.
 
وأوضح أن دولة قطر هى عميلة لدولة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وأن أفضل علاقة بين الدول تجمع بين قطر وإسرائيل، مؤكدا أن قطر هى الدولة الوحيدة التى لها استثمارات بالمليارات في إسرائيل. 
 
كمت اضاف إن الدولة الوحيدة التي لديها استثمارات بمليارات الدولارات داخل إسرائيل هي الدوحة، لافتا إلى أن النظام القطرى ضرب كافة القيم والأخلاق العربية.
 
وأن قطر يد من أيدي أسرائيل في المنطقة العربية، لافتا إلى أن قطر دفعت 16 مليار دولار لتقسيم سوريا وتخريبها.
 
وأوضح أن تميم أمير قطر دفع مليار دولار للإفراج عن 26 شخصية قطرية بينهم 8 من عائلته المختطفين في العراق، موضحا أن كافة وسائل الإعلام في قطر يديرها جهاز أمن الدولة، وهو الذي يحرك مذيعي قناة الجزيرة.
 
 
 
 
المصدر : صدى البلد / فيتو

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