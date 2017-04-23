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جريمة بشعة تهز قنا| بعد مقتل مزارع وابنه على يد شقيقه وسط صدمة الأهالي.. والسبب صادم!!

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جريمة بشعة تهز قنا| بعد مقتل مزارع وابنه على يد شقيقه وسط صدمة الأهالي.. والسبب صادم!! جريمة بشعة تهز قنا| بعد مقتل مزارع وابنه على يد شقيقه وسط صدمة الأهالي.. والسبب صادم!!

في جريمة بشعة هزت بجزيرة الحمودي التابعة لمركز الوقف، شمال محافظة قنا، تخلى مواطن عن مشاعر الانسانية، وأقدم على قتله شقيقه المزارع وابنه، مساء اليوم السبت، بطلقات نارية، بسبب الخلاف على قطعة أرض، وسط حزن وصدمة الأهالي والجيران.

كان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطاراً من الأجهزة الأمنية بمركز الوقف يفيد استقباله جثتين عبده محمد سليمان، مزارع ونجله محمد، مصابتين بطلقات نارية، على يد شقيقه عبد المنعم، بسبب الخلاف على حد أرض فاصل.

هذا وقد نقلت الإسعاف ، جثة المزارع ونجله لمستشفى الوقف المركزي، وتم تحرير محضر بالوقعة، بينما تجري الأجهزة الأمنية، التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

 

المصدر : فايف

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