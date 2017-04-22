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حظك اليوم برج السرطان الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الأحد 23/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: يسهل هذا اليوم اتصالاتك، وتكافأ على ما تفعل، ويقدر الآخرون جهودك، ويحاولون تقليدك والأخذ بآرائك ومقترحاتك

عاطفياً: يوم رومانسي بامتياز وهو يروّج العواطف الجيّاشة وينعش القلب بالحب والمودّة، ويشجع على اللقاءات الحميمة

صحياً: من المفيد جداً لك هذا اليوم أن تخرج إلى الطبيعة أو تلتقي الأصدقاء وتمارس نشاطات رياضية متنوعة

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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