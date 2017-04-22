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أسعار ياميش رمضان في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية

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أسعار ياميش رمضان في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية أسعار ياميش رمضان في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية
 
طرحت شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنواعا مختلفة من ياميش رمضان في فروعها لتلبية احتياجات المواطنين منها خلال الشهر الكريم.
 
وعرض أحمد يوسف، رئيس اللجنة النقابية بشركة النيل، مدير مبيعات الفروع، قائمة الياميش وجاءت كالتالي:
- لفة قمر الدين السورى "تريدو" 400 جرام بـ 20 جنيها.
- لفة قمر الدين السورى "فريد واحد" 400 جرام بـ 25 جنيها.
- لفة قمر الدين السورى النادر والنجوم 400 جرام بـ 20 جنيها.
- تمر هندى 500 جرام بـ 27 جنيها.
- زبيب جولدى إيرانى كيلو بـ 70 جنيها.
- كيلو مشمشية تركى بـ 75 جنيهًا.
- كيلو قراصيا تركى بـ 80 جنيها.
- زبيب بناتى مصرى الكيلو بـ40 جنيها.
-زبيب"أسبريو" كيلو بـ 30 جنيها.
- بلح نصف جاف الكيلو بـ23 جنيها.
- بلح نصف جاف 2 كيلو بـ 45 جنيها.
- بلح نصف جاف 2 كيلو و700 جرام بـ 65 جنيها.
- بلح عجوة كيلو بـ 21 جنيها.
-علب عصائر "تريدو" وبرتقال وتفاح ومانجو وسوبيا وأناناس ويوسفى وقمر الدين وتمر هندى 650 جراما بـ 26 جنيهًا".
 
 
المصدر : فيتو

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