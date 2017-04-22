عاجل.. كوريا الشمالية تصدر بيان تهدد فيه باستخدام السلاح النووي ضد أمريكا والأمم المتحدة تحذر من كارثة نووية بالمنطقة بعد تصاعد الحرب السيبرانية

شيماء مصطفى

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، أن بيونج يانج قادرة على مقاومة الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها سترد على حرب شاملة بحرب شاملة، وعلى حرب نووية بحرب نووية، مشيرة إلى أن واشنطن تسببت في تحويل الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى مرحلة خطيرة جدا.

وأضافت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، من خلال بيان صادر عنها، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتوجيه تهديدات بشكل يومي إلى بيونج يانج، وخاصة بعد قرارها بإرسال مجموعة سفن حربية أمريكية إلى منطقة شبه الجزيرة الكورية، مؤكدة على أن بيونج يانج تتابع بانتباه مناورات البحرية الأمريكية وجاهزة للرد بشكل فوري على أي استفزاز.

ومن جانبها فقد حذرت منظمة الأمم المتحدة، من خلال تقرير أعده مكتب شؤون نزع السلاح بالمنظمة، من إمكانية وقوع حادث نووي كارثي مع زيادة التوتر العالمي، بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، وتصاعد حدة حروب الإنترنت المعروفة بـ”الحرب السيبرانية”، بحسب ما ورد بصحيفة “تيليجراف” البريطانية، اليوم.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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