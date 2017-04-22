أخبار عاجلة

8 الصبح - د/هاني الناظر يحذر بشدة من "رسوم الحنة والتاتو ورسومات الأطفال على الوجه"!!! -
سحر الهواري تلقي ميداليات «كفر سعد» في وجه إداريي الفريق -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح حقيقة الإشاعات المنتشرة عن أضرار "الشاي بلبن والميكروويف" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يكشف حقيقة الفيرس المنتشر عند الاطفال "بظهور حبوب على الأيد والقدمين" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يتحدث عن "شنطة الحر" .. شنطة بها محتويات للوقاية من الحر وأشعة الشمس -
تعرف على الفرق الأكثر توهجًا حاليًا في أوروبا -
بوكيتينو: اللعب مع الأربعة الكبار إنجاز أكبر من الفوز بالألقاب مع برشلونة -
8 الصبح - فى الذكري الـ 31 لرحيل العملاق "صلاح جاهين" لقاء مع الكاتب محمد بغدادي للحديث عنه -
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط -
اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم

عاجل.. كوريا الشمالية تصدر بيان تهدد فيه باستخدام السلاح النووي ضد أمريكا والأمم المتحدة تحذر من كارثة نووية بالمنطقة بعد تصاعد الحرب السيبرانية

Google+ Print
عاجل.. كوريا الشمالية تصدر بيان تهدد فيه باستخدام السلاح النووي ضد أمريكا والأمم المتحدة تحذر من كارثة نووية بالمنطقة بعد تصاعد الحرب السيبرانية عاجل.. كوريا الشمالية تصدر بيان تهدد فيه باستخدام السلاح النووي ضد أمريكا والأمم المتحدة تحذر من كارثة نووية بالمنطقة بعد تصاعد الحرب السيبرانية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، أن بيونج يانج قادرة على مقاومة الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها سترد على حرب شاملة بحرب شاملة، وعلى حرب نووية بحرب نووية، مشيرة إلى أن واشنطن تسببت في تحويل الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى مرحلة خطيرة جدا.

وأضافت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، من خلال بيان صادر عنها، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتوجيه تهديدات بشكل يومي إلى بيونج يانج، وخاصة بعد قرارها بإرسال مجموعة سفن حربية أمريكية إلى منطقة شبه الجزيرة الكورية، مؤكدة على أن بيونج يانج تتابع بانتباه مناورات البحرية الأمريكية وجاهزة للرد بشكل فوري على أي استفزاز.

ومن جانبها فقد حذرت منظمة الأمم المتحدة، من خلال تقرير أعده مكتب شؤون نزع السلاح بالمنظمة، من إمكانية وقوع حادث نووي كارثي مع زيادة التوتر العالمي، بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، وتصاعد حدة حروب الإنترنت المعروفة بـ”الحرب السيبرانية”، بحسب ما ورد بصحيفة “تيليجراف” البريطانية، اليوم.

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
8 الصبح - مصممة الحلي التراثية شيماء مصطفى تتحدث عن صناعة الحلي وكيفة الحفاظ عليها

8 الصبح - مصممة الحلي التراثية شيماء مصطفى تتحدث عن صناعة الحلي وكيفة الحفاظ عليها